Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte AKAMİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılarak, ihracatta başarı gösteren firmaları tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, 'Ticaret denilince akla Kayseri gelir, 6 bin yıllık geçmişi olan kadim, medeniyetler şehri Kayseri'de, ticaret iliklerimize işlemiştir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (AKAMİB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Özel bir kongre merkezinde gerçekleştirilen törene, Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve il protokolü de iştirak etti.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin İç Anadolu'nun merkezinde yer alan, üretim gücü ve girişimci ruhuyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, 'Kayseri anlatılmaz yaşanır. Yüzlerin güldüğü güzel bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ticaret denilince akla Kayseri gelir, 6 bin yıllık geçmişi olan kadim, medeniyetler şehri Kayseri'de, ticaret iliklerimize işlemiştir' dedi.

Kayseri'nin ihracat rakamlarını arttırma noktasında geleceğe ümitle baktıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 'İhracatımız, ithalatımızın iki mislinden daha fazla. Bu boyutuyla Kayseri'mizin müteşebbis insanlarını, ihracat elçilerini tebrik ediyorum. Elbette gönlümüz her alanda Kayseri'mizin daha iyi noktaya gitmesini, ülkemizin daha iyi noktaya gitmesini arzu eder' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mobilyanın başkenti olan Kayseri'deki çalışmaları takdir ederek takip ederken, diğer alanlarda da günün koşullarına uygun inovatif bir şekilde çalışmalar yapılması gerektiğinin de farkında olduklarını söyledi. Üretken bir anlayış ile Kayseri'nin müteşebbis insanlarının ürettiğini ve ihracat boyutunda kendisinden söz ettirdiğini kaydederek ödül alan firmaları tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri başta olmak üzere Mersin, Adana, Niğde, Karaman ve Hatay'dan gelerek ihracatta üstün başarı gösteren firmaların ödüllendirilmesinin son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Ödül töreni, ihracatta başarı gösteren firmalara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.