Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Konya Şubesi, açılışı sürekli ertelenen Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili zemin çökmesine neden olan hata ile 1,3 milyar TL'lik ek bir maliyet ortaya çıktığını açıkladı.

KONYA (İGFA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Konya Şubesi'nden yapılan açıklamada, 'Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay'ın, açılışı sürekli ertelenen Yeni Sanayi Sitesi hakkında yaptığı basın açıklamasında; projenin yaklaşık 9 milyar TL'ye mal olduğu ve 17 Şubat 2026'da kura çekimi yapılacağı ifade edilmiştir.

Ancak Konya kamuoyu ve bu projenin muhatabı olan binlerce esnaf ve sanatkârımız çok iyi bilmektedir ki; söz konusu sanayi sitesinde zemin çökmesi gibi vahim ve kabul edilemez bir yapım hatası yaşanmış, bu hatanın giderilmesi için 1,3 milyar TL'lik ek bir maliyet ortaya çıkmıştır.

Buradan açıkça soruyoruz:

Dükkanlar tam ve sorunsuz olarak ne zaman teslim edilecektir.

9 milyar liralık bir kamu yatırımında 1,3 milyar liralık hata normal midir?

Bu tabloyu 'oldu bitti' diyerek geçiştirmek mümkün müdür?

Asıl soru ise şudur:

Bu imar hatasının bedeli kimden tahsil edilecektir?

Tüyü bitmemiş yetimin hakkından mı?

Bir kamu kuruluşu olan TOKİ'den mi?

Yoksa her zamanki gibi yük, zaten ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkârlarımızın sırtına mı yüklenecektir?

Buradan özellikle ve altını çizerek ifade ediyoruz.

Yıllardır yağmur, çamur içinde, altyapısı yetersiz, çok zor koşullarda çalışan esnafımıza;

'Zaten bu şartlardaydınız, yapılan bu işe de şükredin' anlayışıyla mı yaklaşılacaktır.

Esnafımıza şükür dayatılmasını, başkalarının hatalarına razı olmaya zorlanmasını ve fedakârlığın sürekli aynı kesimden beklenmesini reddediyoruz.

Daha da düşündürücü olan ise, bu süreçte esnafın hakkını savunmakla görevli oda başkanlarının ve meslek kuruluşlarının derin sessizliğidir.

Milyarlarca liralık bir projede böylesine büyük bir hata ortaya çıkmışken;

Esnafın cebini, geleceğini ve alın terini doğrudan ilgilendiren bu meselede suskun kalmayı tercih edenleri, esnafımızın vicdanına havale ediyoruz.

O makamlar, fotoğraf vermek için değil; esnafın hakkını savunmak için vardır.

Ne yazık ki ülkemizde, milyarlarca liralık kamu zararları ortaya çıksa dahi; sorumluluğu üstlenmeyen, hesap vermeyen ve istifa etmeyi aklından bile geçirmeyen bir anlayış yerleşmiştir.

Oysa kamu görevi, koltuk koruma yeri değil; hesap verme makamıdır.

Bu 1,3 milyar liralık ek maliyetin sorumluları açıkça ortaya konulmadan; bu bedelin kimden ve nasıl karşılanacağı şeffaf biçimde açıklanmadan, esnafımızdan tek bir kuruş dahi talep edilmesini kabul etmiyoruz.

Esnaf ve sanatkârlarımızın alın terini, onurunu ve geleceğini savunmak için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.