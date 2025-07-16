Türk Alman Gençlik Köprüsü ve Erasmus+ tarafından desteklenen, Çanakkale Belediyesi ve Osnabrück Belediyesi paydaşlığında devam eden Gençlik Liderliği Projesi kapsamında, Osnabrück ve Çanakkale'den gelen gençler, gençlik politikası doğrultusunda meclis toplantısı gerçekleştirdi. ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'de mecliste, gençlerin kendi ülkelerindeki gençlik politikalarına nasıl dahil olduğu, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıda ayrıca gençlik meclisleri ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı gençlik çalışmalarına değinilirken, Çanakkale'de kurulacak bir gençlik meclisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabileceği de konuşuldu.

Türk Alman Gençlik Köprüsü ve Erasmus+ tarafından desteklenen, Çanakkale Belediyesi ve Osnabrück Belediyesi paydaşlığında devam eden Gençlik Liderliği Projesinde Osnabrück ve Çanakkale'den gelen gençler, demokrasi ve gençlik atölyesi, meclis simülasyonu ile demokrasinin temel kavramları atölyesini gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra Kilitbahir ve Gökçeada'da takım çalışması ve liderlik eğitimleri alan gençler, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyasını ziyaret ederek, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerlerini de öğrendi.

Yalan haberle nasıl mücadele edeceği üzerine de çalışmalar yapan gençler, ilerleyen günlerde Asos'a giderek liderlik çeşitleri üzerine çalışmalar yapacaklar. Proje, gençlerin seramik ve cam atölyesinde yaptığı çalışmalar ve sergileyecekleri tiyatro oyunuyla sona erecek.

Çanakkale'de düzenlenen etabın tamamlanmasının ardından ise Çanakkale'li gençler Osnabrück'e giderek projenin Almanya etabını tamamlayacaklar.