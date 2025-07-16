Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kız Adası açıklarında yaklaşık 10 metre derinlikte yasa dışı trol ağı tespit etti. Hayalet ağ temizliği kapsamında yürütülen çalışmada ağ, profesyonel ekip tarafından başarıyla çıkarıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında imzalanan hayalet ağ temizliği protokolü çerçevesinde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Deniz ekosistemini korumak ve deniz canlılarının zarar görmesini engellemek amacıyla Edremit ve Erdek Körfezi’nde rutin su altı arama faaliyetleri sırasında belediye ekipleri yasa dışı trol ağına rastladı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi Sualtı Teknolojileri programından profesyonel ekip tarafından deniz canlılarının tuzağa düşmesine, yaralanmasına, ölmesine neden olan ve kullanımı yasaklanan bir trol ağı başarıyla denizden çıkarıldı.

BİLİM İNSANLARI VE UZMAN DALGIÇ EKİBİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Denizin altında tespit edilen trol ağının sığ suda kullanıma hazır bulunması sebebiyle yasak sahada şebeke yöntemiyle trol avcılığı yapmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi. Bunun üzerine araştırma gemisinde yer alan bilim insanları ile uzman dalgıç ekibi, hızlı ve başarılı bir operasyona imza attı. Titiz bir çalışma sonucunda, trol ağı ve tüm ekipmanları denizden çıkaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevreye verilecek zararın da önüne geçti.

BÜYÜKŞEHİR DENİZ EKOSİSTEMİNİ KORUYOR

Çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarla kenti geleceğe hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde deniz ekosistemini koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin de katkılarıyla denizleri koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Denizlerin biyoçeşitliliğini korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek adına bu tür iş birliklerinin ve denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

TROL AĞI, DENİZLERDEKİ CANLI POPÜLASYONUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Trol ağı, genellikle bir veya iki gemi tarafından çekilen, huni şeklinde tasarlanmış büyük bir balık ağı olarak biliniyor. Ağın ağzını açık tutan kapılar sayesinde deniz tabanında veya suyun belirli bir derinliğinde sürüklenerek balık ve deniz canlıları yakalanır. Bu yöntem, büyük miktarda av elde edilmesini sağlasa da deniz dibine telafisi olmayan zararlar veriyor. Trol ağı, denizde kaybolduğunda “hayalet ağ” olarak deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor.