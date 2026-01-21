İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyeye bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi'ne devam eden öğrencilere duygular ve bağımlılık semineri verildi.

Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) Koordinatörü Klinik Psikolog Buse Topuz tarafından Yılmaz Mızrak Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen seminerde bağımlılık, sınav kaygısı ve sağlıklı baş etme konularında bilgilendirme yapıldı.

Seminer sonrası Halk Sağlığı Uzmanı ve Aile Danışmanı Güliz Gökkaya tarafından eğitimde hijyen, ağız - diş bakımı, saç ve cilt hijyeni konularında sunum gerçekleştirildi.

İki aşamalı eğitim sonrası tüm katılımcılara, çeşitli hediyeler verildi.