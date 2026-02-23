Arnavutköy Belediyesi tarafından Kuzey Makedonya’nın Dolneni ilçesinde düzenlenen bin kişilik iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Balkanlar’da sürdürülen organizasyon kapsamında Kosova ve Kuzey Makedonya’da toplam 16 bin kişiye Ramazan bereketi ulaştırılması hedefleniyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Balkanlar’da Ramazan ayı boyunca kurulan kardeşlik sofralarının Makedonya ayağı Dolneni’de kuruldu. Bin kişilik iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi iklimini birlikte yaşadı.

Programa; Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı Bekim Sali, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, İçişleri Bakan Yardımcısı Astrit Iseni, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri Salih Murat ve Adnan Azizi, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynulla, Belediye Başkanları İzzet Meciti ve Blerim Islami ile Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu katıldı.

İftara ayrıca Arnavutköy’den AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve iş insanları da iştirak etti.

Programda Türkiye ile Balkanlar arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların altı çizilirken, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunun Balkan coğrafyasında güçlü şekilde yaşatıldığı vurgulandı.

Başkan Candaroğlu: “Tarihsel Sorumluluğumuzun Gereğini Yerine Getiriyoruz

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise konuşmasında Balkanlar ile Türkiye arasındaki gönül bağlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün buraya gelişimizin sebebi, tarihsel sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Ecdadımızdan aldığımız kardeşlik ve adalet mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye’de yaşayan milyonlarca Balkan kökenli kardeşimizin kalbi sizlerle birlikte atmaktadır.

Bu topraklarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bıraktığı mirası adalet nizamı içerisinde koruyacak; kültürler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sunacağız. Geçmişten bugüne kalemle kılıcın, ilimle bilimin yan yana yürüdüğü bu tarih; adaleti tesis etmeye devam edecektir.”

Arnavutköy Belediyesi’nin Balkanlar’da sürdürdüğü program kapsamında Kosova’da 10 gün boyunca 15 bin kişiye ulaşılması, Makedonya’daki organizasyonla birlikte toplamda 16 bin kişiye Ramazan bereketinin ulaştırılması planlanıyor. Kurulan kardeşlik sofralarıyla gönül bağlarının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.