İstanbul yeni yılın ilk sabahında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. "Filistine Destek" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi İsrail soykırımına dur demek için bir araya geldi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'e destek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Eylem öncesi toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çok sayıda vatandaş geldi. Sabah namazını burada kılan on binlerce katılımcı, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Eylemin sloganı, "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" oldu.

Yürüyüşe katılanlar Ayasofya, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ile Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Camilerin önündeki alanlarda toplanan katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, ellerindeki bayrakları müzikler eşliğinde salladı.

Soğuk havaya rağmen eyleme, çocukların da katıldığı dikkati çekti. Bağcılar Belediyesine ait anons aracında küçük bir kız çocuğunun "Tekbir" diye bağırdığı, kalabalığın da "Allahuekber" diye karşılık verdiği görüldü.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile spor kulüplerinin temsilcilerinin de katılmdığı görüldü.

Yürüyüşe katılanlarda bazılarının Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.