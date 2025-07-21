Kocaeli Gölcük Belediyesi’nin Yukarı Halıdere’de bulunan tarihi Osmanlı dönemi hamamın restorasyon uygulaması için ihale düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki tarihî ve kültürel mirasa yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Gölcük Belediyesi, Yukarı Halıdere’deki tarihî Osmanlı hamamının restorasyonu için ihale düzenledi. Gölcük’ün tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen ihaleye 12 istekli firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 10 milyon 533 bin 913,75 TL olan ihaleyi en uygun teklifi, HG Restorasyon Mimarlık İnş. Tic. Ltd. Şti. firması verdi.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLECEK

Gölcük Belediyesi tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde kamulaştırılan arsada yer alan Yukarı Halıdere Tarihî Osmanlı Hamamı, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 08.07.2021 tarihli ve 313 sayılı kararıyla, “1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmişti. Restorasyon çalışmaları, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilecek.

150 GÜNDE TAMAMLANACAK

Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 08.07.2021 tarih ve 5291 sayılı kararı doğrultusunda, Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde; Arkeologlar Ebru İnal, Halil Akman ve Aslı Arpa tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlığı kapsamında temizlik, kazı ve sondaj çalışmaları tamamlanmıştı. İhale sürecinin kesinleşmesinin ardından, restorasyon çalışmaları başlayacak projenin 150 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

İhale sonucunda açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizin tarihî değerlerini gelecek kuşaklara aktarma yolundaki çalışmalarımıza verdikleri destekten ötürü Kocaeli Valimiz İlhami Aktaş’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin, ilçemize ve Halıdere Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.