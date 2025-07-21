Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025’in ilk 6 ayında 3 bin 650 operasyonda 35,5 milyar TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi. Haziran’da yakalamalar yüzde 199 artarak 9 milyar TL’yi aştı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2025’in ilk yarısında yeni nesil teknolojiler ve gelişmiş analiz teknikleriyle yürüttüğü 3.650 operasyonda, geçen yıla göre yüzde 114 artışla 35 milyar 513 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.

Ele geçirilen ürünler arasında 18,7 ton uyuşturucu, 96 milyon 668 bin adet tütün ve içki, 33 milyon 365 bin adet tekstil malzemesi, 29 milyon 866 bin adet çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eserler yer aldı.

Haziran 2025’te ise operasyonlar yüzde 199 artışla 9 milyar 67 milyon TL’lik yakalamaya ulaştı.

Bu operasyonlarda 3,4 ton uyuşturucu, 16 milyon 710 bin adet tütün ve içki, 9 milyon 872 bin adet çeşitli eşya ve 4 milyon 458 bin adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın ülke ekonomisine zarar verdiği, haksız rekabet yarattığı ve toplum sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.