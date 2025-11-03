Osmaniye Belediyesi, kentte 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kurulması kararını aldı. Bakan Murat Kurum, 6 Şubat deprem sonrası çalışmalarının takdir edilmesinden onur duyduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismiyle kentte yeni bir mahalle kurulması kararı aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla Bakan Kurum'un ismiyle yeni bir mahalle kurulması için harekete geçtiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmaniye Belediye Başkanı Çenet, 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adıyla bir mahallenin kurulacağını duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Çenet'in mesajını alıntılayan Bakan Kurum da Osmaniyelilere teşekkür etti.

Bakan Kurum, '6 Şubat Asrın Felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum' mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatırlanacağı gibi deprem bölgesindeki çalışmaları dolayısıyla daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Osmaniye Belediye Meclisi de geçen ay 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verme kararı almıştı.