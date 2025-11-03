TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da Valilik ve Belediye'yi ziyaret etti. Deprem yaralarının sarıldığını belirterek Adıyaman'ın yeniden eski günlerine kavuşacağını ifade etti. Belediye ve projeler hakkında bilgi aldı, şehirde incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti.

Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Adıyaman Valiliğine geçti. Vali Osman Varol ve valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vali Varol'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Adıyaman Belediyesine geçen Kurtulmuş, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı. Başkan Tutdere, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek kentte yürütülen projeleri anlattı.

Kurtulmuş, deprem sonrasında Adıyaman'da olumlu yönde bir değişim yaşandığını belirterek, 'Fiziki olarak depremin izleri silindikten sonra Adıyaman eski günlerine kavuşacak. Milletvekillerimizle, valiliğimizle, belediyemizle, il özel idaremiz ve il genel meclisimizle birlikte Adıyaman'ın yeniden imarı ve inşası sürecinin başarıya ulaşmasını temenni ediyorum.' dedi.

Belediye ziyaretinin ardından yeni çarşıya geçen Kurtulmuş, Meydan Camii'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla selamlaştı ve esnafı ziyaret etti.