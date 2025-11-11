Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, 750 personel, 210 araç ve 11 mobil pompa ekibiyle sahaya çıktı, kritik bölgelerde 24 saat nöbet sistemi başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de etkili olması beklenen yağışlar öncesinde İZSU Genel Müdürlüğü acil durum planını devreye aldı. Kent genelinde 750 saha personeli, 210 araç, 11 mobil pompa ekibi ve kritik noktalarda 24 saat esaslı nöbet sistemi oluşturuldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sabah saatlerinde Dikili'de metrekareye 41,6 kg, Bergama'da ise 32,6 kg yağış kaydedildi. Önceden temizliği tamamlanan dereler ve yağmur suyu hatları sayesinde, kısa sürede yoğunlaşan yağışın büyük bölümü kontrollü şekilde tahliye edildi. Ancak Foça Fevzi Paşa Mahallesi'nde tarihi sit alanındaki köprü nedeniyle suyun denize ulaşmasında gecikmeler yaşandı.

Yağmur suyu hatlarında 400'ün üzerinde noktada temizlik çalışması yapılırken, 26 kilometrelik yağmur suyu hattı kamera ile tarandı ve tıkanma riski olan bölgeler açıldı. Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka başta olmak üzere 14 ilçedeki kritik bölgelerde temizlik operasyonları tamamlandı. Sahada görev alacak ekiplerin dağılımı şöyle: 73 vidanjör, 41 kombine kanal açma aracı, 26 mobil müdahale aracı, 11 taşınabilir pompa ekibi ve 59 destek aracı ile iş makineleri. Ekipler, taşkın riski yüksek bölgelerde konumlandırıldı ve her bölgeye sorumlu ekipler atandı.

Dere temizlikleri de hızlandırıldı; ocak ayından bu yana toplam 230 kilometrelik dere hattında 120 bin tonun üzerinde malzeme çıkarıldı. Ayrıca İZSU 185 Çağrı Merkezi ile Çözüm Merkezi ekipleri güçlendirildi, gelen ihbarlara ortalama 8-12 dakika içinde müdahale ediliyor.

İZSU yetkilileri, vatandaşları mazgalların üzerine araç park etmemeleri ve yağmur suyu hatlarına çöp bırakmamaları konusunda uyardı.