Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, '22 Mart Dünya Su Günü' kapsamında suyun hayati önemine dikkat çekmek amacıyla ödüllü bir resim yarışması düzenliyor

MALATYA (İGFA) - Malatya genelindeki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yarışmanın teması 'Suyu İsraf Etme, Gelecek Su ile Yeşerir' olarak belirlenirken, genç nesillerde su tasarrufu bilincini artırmak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Başvuruları başlayan yarışmada eserlerin 13 Mart 2026 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor; değerlendirme süreci 16-23 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, ödül töreni ise 25 Mart 2026 tarihinde Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.

Eserler uzman jüri üyeleri tarafından konuya uygunluk, yaratıcılık ve teknik uygulama kriterlerine göre değerlendirilecek; dereceye giren öğrencilere birincilik için 10.000 TL, ikincilik için 5.000 TL ve üçüncülük için 3.000 TL para ödülü takdim edilecektir. Ayrıca dereceye giren eserler, MASKİ'nin düzenleyeceği sergi ve fuarlarda sergilenerek geniş kitlelere ulaştırılacak olup, yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye www.maski.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.