Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Derince'de toplam 359 milyon 177 bin TL'lik altyapı yatırımını tamamladı. Çalışmalarla ilçede içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslahı projeleri hayata geçirildi.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU Genel Müdürlüğü, Derince genelinde kapsamlı altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçede sağlıklı ve kesintisiz su temini amacıyla 23.731 metre yeni içme suyu hattı inşa edildi. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski hatlar yenilenirken, imara açılan yeni bölgelerin su ihtiyacı da modern altyapı sistemleriyle karşılandı. Böylece su kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve arz güvenliğinin artırılması hedeflendi.

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Çevresel sürdürülebilirlik ve taşkın riskinin azaltılması amacıyla 4.797 metre kanalizasyon hattı ve 1.581 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Yapılan yatırımlarla özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Aşırı yağışlarda suyun doğal akışını düzenlemek ve yerleşim alanlarını korumak için 905 metre dere ıslah çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla dere yatakları güvenli hale getirilerek taşkın riski azaltıldı.

ÇINARLIDERE ARITMA TESİSİ DEVREYE ALINDI

İSU, iklim değişikliğine bağlı su risklerine karşı stratejik bir yatırımı da 2025 yılı içinde hizmete aldı. Derince Çınarlıdere suyu ve yeni açılan kuyulardan elde edilen suyu arıtarak sisteme kazandıran Çınarlıdere Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisinin ilk etabı tamamlandı. Ayrıca 50 ve 100 metreküp kapasiteli içme suyu depoları devreye alınarak arıtılan suyun dengeli şekilde şebekeye verilmesi sağlandı.