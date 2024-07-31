Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, özellikle gençler tarafından çok sevildi. Tasarımı, mimari dokusu ve sahip olduğu kitap koleksiyonu ile dikkat çeken kütüphane, hem kitap tutkunlarının hem de ders çalışmak isteyen öğrencilerin adresi oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ne gençlerin ilgisi büyük oldu.

Osmangazi Meydanı’nda yer alan kütüphane, açıldığı günden itibaren kitapseverlerin ve öğrencilerin buluşma noktası haline geldi. 10 bin kitap kapasitesine sahip kütüphane, Türk klasikleri, dünya klasikleri ve modern edebiyat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan kütüphaneden her gün onlarca kişi faydalanıyor. Pazar ve Pazartesi günleri harici haftanın beş günü 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneden yararlanmak için üye olmak yeterli. Her üye, 15 günlük periyotlar halinde kütüphaneden en fazla 3 kitap ödünç alabiliyor.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, oturma ve ders çalışma alanları, genç bölümleri, dinlenme alanları ve bireysel çalışma alanları ile kitap okumanın yanı sıra öğrenciler için ders çalışmayı ve ödev yapmayı oldukça keyifli bir hale dönüştürüyor. Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe sayesinde ise Osmangazili gençler, kütüphaneden aldıkları eserleri okurken veya derslerini çalışırken, kahvelerini de yudumlayabiliyor.

“KÜTÜPHANELERİMİZİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Gençlerin kütüphaneye gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Göreve başlamamızla birlikte Osmangazi’de kütüphane sayısını arttırmak adına çalışmalara başladık. İlk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ni ilçemize kazandırdık. Merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlarımızı kitaplarla buluşturacağımız Gezici Kütüphane’miz yollara çıkıyor. Yakın zamanda İsmail Hakkı Tonguç adını vereceğimiz bir başka kütüphanemizi daha ilçemize kazandıracağız. Gençler için ne yaparsak azdır. Önümüzdeki dönemde gençlerimize yönelik hizmetlerimizin sayısını arttıracağız” dedi.