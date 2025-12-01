Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursaspor sevgisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayatında maçı hiç tribünden izlememiş çocukları stadyuma götürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından hayata geçirilen proje kapsamında son olarak Ahmetbey ve Karabalçık mahallelerinden 100 çocuk, yeşil-beyaz coşkusuyla buluştu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinin Ahmetbey ve Karabalçık mahallelerinden 100 çocuk, mahallelerinden alınarak Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne Bursaspor maçı izlemek için götürüldü.

Bursaspor'un iç saha müsabakasında Fethiyespor ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden izleyen Osmangazili çocuklar, 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek oldu. İlk kez bir Bursaspor maçını tribünden izleme fırsatı bulan çocuklar, hem büyük heyecan hem de tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Yeşil beyazlılar sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılırken, çocuklar da galibiyeti tribünde doyasıya kutladı.

Hayatlarında ilk kez maç izlemek için Bursaspor stadına geldiklerini ifade eden Osmangazili çocuklar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek stadyumdan unutulmaz hatıralarla ayrıldı.