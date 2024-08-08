Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların maddi ve manevi kayıplara uğramasını önlemek amacıyla dolandırıcılık olaylarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Enez ilçesi Gülçavuş köyünde yaşayan vatandaşlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, vatandaşlara; telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, saadet zinciri gibi yöntemlerle dolandırılma riskleri, hırsızlık ve hayvan hırsızlığına karşı alınacak önlemler, internet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve siber saldırılardan korunma yolları konularında detaylı bilgiler verildi.