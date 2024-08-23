Spora ve sporcuya verdiği desteklerle ön plana çıkan Osmangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyorBURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda, ilçedeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri yeni sezon öncesinde bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen toplantıda, kulüplerin sıkıntıları ve talepleri dinlenirken, yeni sezonda kulüplere imkanlar dahilinde destek olunacağının sözü verildi.

Sukaypark’ta düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Zafer Akman, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar ile Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren 50 spor kulübünün başkanı ve yöneticileri katıldı. Düzenlenen toplantıya katılan spor kulüplerinin temsilcileri söz alarak istek ve taleplerini belirtti.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Spor kulüplerinin istek ve taleplerini dinlemek için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, “Biz bu toplantıyı kulüplerimizin sorunlarını dinlemek için düzenledik. Burada her kulübün istek ve taleplerini dinleyerek notlarımızı alacağız ve imkanlarımız dahilinde her kulübümüzün sorunlarını çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

“Başkanımız ve belediyemiz bize her zaman destek oluyor”

Osmangazi Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Zafer Akman da yaptığı konuşmada, “Bursa’da en çok spor kulübünün olduğu ilçe Osmangazi. Sadece futbol branşında 57 kulübümüz var. Bu ayın sonunda maç takvimi başlayacak. Kulüplerimiz bunun heyecanını yaşıyor. Deplasmanlara araç tahsisleri bizim şah damarımız diyebiliriz. Bize bu hizmetleri sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan kulüp başkanları ise kendilerine her türlü desteği sunan Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor Kulübü’ne teşekkür etti.