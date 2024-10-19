Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Osmangazi Rotary Kulübü tarafından bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen Klasik Otomobil Turu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın verdiği startla yola çıktı. Klasik Otomobil Turu, bu yıl lösemi farkındalığını artırmak ve Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılını anmak amacıyla start aldı.BURSA (İGFA) - Türk otomotivinin başkenti Bursa’da, 12’inci Klasik Otomobil Turu heyecanı yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Osmangazi Rotary Kulübü tarafından 12.si düzenlenen Klasik Otomobil Turu’na yaşları 34 ile 96 değişen 33 klasik otomobil katıldı. Klasik araç sahipleri, starttan önce Osmangazi Meydanı’nda otomobillerini sergiledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve klasik otomobil tutkunları sergilenen klasik otomobilleri inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa’nın tarihi güzellikleri ve doğal manzaraları eşliğinde gerçekleşen Klasik Otomobil Turu, şehri kat ederek Mudanya-Tirilye’ye ulaştı. Turun öğleden sonraki etabı ise Trilye’de başlayarak Eker Meydan’daki etkinlikle son buldu.

Klasik Otomobil Turu’nun startına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Rotary Kulübü Dönem Başkanı Umut İncir, LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Osmangazi Rotary Kulübü Organizasyon Komitesi Başkanı Taner Bolcan, MARESEN Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Adalıer, Rotary 2440. Bölge Dönem Guvernörü Mert Korur ve klasik otomobil tutkunları katıldı.

Bursa, 12’inci Klasik Otomobil Turu’nun startını veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Burada klasik otomobillerle çok güzel ortam oluşmuş. Biz de katıldığımız için çok mutlu olduk. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte bir nebze olsun insanların böyle ortamlarda sosyalleşmesi önemli. Ben katılan otomobil sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliklere Osmangazi Belediyesi olarak her türlü desteğimiz tamdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Rotary Kulübü Dönem Başkanı Umut İncir ise, “Bu yıl 12’incisini düzenlediğimiz etkinliğimiz geçtiğimiz 11 yılda binlerce insanın hayatına dokundu. Pek çoğunun hayatını değiştirdi. 12’incisinde tüm bu deneyimle daha çok etki alanımızı arttırmak ve çocukların yüzün güldürmek için bugün burayız. Etkinliğimizin 2 amacı bulunmakta birincisi paydaşımız LÖDER’le birlikte Sabahattingazioğlu Çocuk Onkoloji Hastanesi’ne destekte bulunmak, diğeri ise 102’inci yılını kutladığımız Mudanya Mütarekesi’ne bir selamda buradan göndermek” şeklinde konuştu.

LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, ise bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.