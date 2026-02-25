Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın paylaşma ve nefis terbiyesi ayı olduğuna dikkat çekti.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca kentin tüm ilçelerinde düzenlenen iftar programları kapsamında, Oğuzeli Kapalı Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini birlikte yaşadı.

İftar sonrası yapılan duanın ardından konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan'ın yalnızca aç kalmak değil, nefsi terbiye etme ayı olduğunu vurguladı. Şahin, 'Ramazan bir mekteptir. Açlığı ve yoksulluğu anlamayı, paylaşmayı ve iyiliği öğretir. Asıl büyük sınav nefsi terbiye edebilmektir' dedi.

Programa Oğuzeli Belediye Başkan Bekir Öztekin ve Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz de katıldı.

Başkan Öztekin birlik ve beraberlik mesajı verirken, Kaymakam Ersöz ise organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Kent merkezinde de dört ayrı noktada her gün binlerce kişiye iftar verilmeye devam ediliyor.