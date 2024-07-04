Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesi ile Osmangazi’nin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle bir araya getirmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinlikleri, 7 Temmuz Pazar günü saat 15.00’da Gökçeören Mahallesi’nde başlıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağı Köyümüzde Şenlik Var’ programı, Osmangazi’nin 32 kırsal mahallesinde düzenlenecek. Şenliklere ev sahipliği yapacak mahallelerdeki çocuklar, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bouble şov gibi eğitici ve eğlenceli aktiviteler ile unutulmaz bir gün yaşayacak. Yetişkinlere yönelik düzenlenecek olan tavla turnuvası, yemek yarışması, sahne oyunları, canlı müzik dinletisi ve folklor gösterileri ile köylerde adeta festival havası esecek.

‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesinin merakla beklenen etkinliklerinden biri olan yemek yarışması, mahallerdeki kadınlara özel olarak düzenlenecek. Kadınlar tarafından yapılan yöresel yemeklerin lezzet mücadelesi vereceği yarışmasının jürisinde, Bursa mutfağının marka isimlerinden Bülent Barış da (Şef Bülent) yer alacak.

‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesi, düzenlenen toplantı ile Osmangazi’nin kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlara tanıtıldı. Projenin içeriği ve detayları hakkında bilgilendirilen muhtarlar, ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesine ev sahipliği yapmak için heyecanlandıklarını ifade etti.

Köyümüzde Şenlik Var projesi ilgi ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Başlattığımız etkinlikler kapsamında ilçemizin dört bir tarafındaki köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla buluşacağız. Düzenlediğimiz oyunlar ve ikramlar ile hem çocuklarımız keyifli vakit geçirecekler, hem de aileler yarışma, gösteri ve konserler ile eğlenme fırsatı bulacaklar” dedi.