Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32'sinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başsavcılık, şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.
Hakimlikteki işlemlerin ardından 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.