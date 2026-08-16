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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

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Hakimlikteki işlemlerin ardından 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32'sinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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