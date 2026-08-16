Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bazı müdürlüklerde atama ve görev değişimleri yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nda ise 2 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge müdürlükleri görevden alınırken, 6 müdürlüğe atama yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ile birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atanırken, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevden alındı.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alınarak yerine Cenk Ahmet Oğuzsoy getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nda ise Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı.

Aynı kararda 6 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.