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İş yerinde yapılan arama sonucunda 373 adet adet cinsel gücü arttırıcı ürün, 17 şişe cinsel içerikli içecek, 232 adet/dal puro, 5 paket sigara ele geçirildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bakanlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzce'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 373 adet adet cinsel gücü arttırıcı ürün, 17 şişe cinsel içerikli içecek, 232 adet/dal puro, 5 paket sigara ele geçirildi. Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr

Kadıköy ve Maltepe sınırında toplu açılış

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