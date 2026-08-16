TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Terörün Türkiye'ye maliyetinin en mütevazı tahminlerle 2,3 trilyon dolar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, '467 oyla yasanın kabul edildiği günün akşamı kim bilir hangi ülkedeki, hangi enstitüde masaların üstüne haritalar konuldu' dedi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından MÜSİAD'ın Bakırköy'deki merkezinde düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması'na katıldı.

'Terörsüz Türkiye' temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin yaklaşık bir asrının yarısına yayılan terörün ülkeye ağır bedeller ödettiğini söyledi.

'TERÖRÜN MALİYETİ 2,3 TRİLYON DOLAR'

Terör nedeniyle Türkiye'nin büyük şehirlerinin dahi zarar gördüğünü belirten Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye maliyetinin en mütevazı tahminlerle 2,3 trilyon dolar olduğunu ifade etti.

Geçmişte Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi siyasetçilerin terör sorununu çözmek için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçlerin suikast ve provokasyonlarla akamete uğratıldığını savundu.

Kurtulmuş, 2013-2014 yıllarındaki çözüm sürecine de değinerek, dönemin 'Dolmabahçe Mutabakatı' olarak anılan sürecinin FETÖ bağlantılı unsurlar tarafından sabote edildiğini öne sürdü.

'467 OYLA ÖNEMLİ BİR VİRAJ GEÇİLDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeniden başladığını belirten Kurtulmuş, 10 Ağustos 2026'da TBMM'de 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kurtulmuş, farklı siyasi partilerin ortak irade ortaya koymasını 'Türkiye demokrasisinin zaferi' olarak nitelendirdi.

'Bu asla bir partinin ya da iktidarın meselesi değil, bu Türkiye'nin meselesidir, bütün partilerin meselesidir.' diyen Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşması halinde bunun destek veren herkesin ortak başarısı olacağını ifade etti.

'ÜÇÜNCÜ GÖZ MİLLETİN KENDİSİDİR'

Çatışma çözümü süreçlerinde genellikle bir 'üçüncü göz' bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin modelinde ise böyle bir aktör olmadığını söyledi. 'Bizim örneğimizde üçüncü göz yoktur, üçüncü göz de birinci göz de bizatihi milletin kendisidir ve milletin temsilcileridir.' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin uyguladığı modelin ileride çatışma çözümü konusunda dünyada örnek olarak incelenebileceğini dile getirdi.

Örgütün silah bırakma iradesinin sürecin bugünkü noktaya gelmesinde önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, asıl hedefin Türkiye'de bir daha hiçbir Kürt gencinin silaha yönelmesini gerektirecek bir ortamın oluşmaması olduğunu belirtti. Kurtulmuş, 'Amaç terör örgütünün silahlarını bırakması ve kendisini tasfiye etmesidir.' ifadelerini kullandı.

YASA İÇİN 'ÜÇ SİGORTA' VURGUSU

Geçen hafta TBMM'den geçen yasanın üç önemli güvence içerdiğini belirten Kurtulmuş, örgütün silah bırakmadan veya örgütsel faaliyetlerden vazgeçmeden düzenlemeden yararlanamayacağını söyledi.

Yasanın geçici olduğunu, PKK, PYD ve KCK dışındaki örgütlerin kapsam dışında tutulduğunu belirten Kurtulmuş, silah bırakan ve örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini bildiren örgüt mensupları için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü aktardı. Kurtulmuş ayrıca, İmralı dahil örgütün üst düzey yöneticilerinin mevcut haliyle yasadan yararlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin teröre ayırdığı kaynakları başka alanlarda kullanabilmesi halinde bugün çok farklı bir noktada olabileceğini ifade eden Kurtulmuş, yasanın sürecin tamamı olmadığını vurguladı. Terör nedeniyle son iki yıldır Türkiye'de can kaybı yaşanmadığını belirten Kurtulmuş, hedefin bu ortamı kalıcı kardeşlik ve toplumsal bütünleşmeye dönüştürmek olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, süreci engellemek isteyen iç ve dış odakların bulunduğunu savunarak dikkat çeken bir mesaj verdi:

'467 oyla yasanın kabul edildiği günün akşamı kim bilir hangi ülkedeki, hangi enstitüde masaların üstüne haritalar konuldu ve yeniden bir ayrılık senaryosu nasıl yazılır bunların çalışmaları başladı. Buna fırsat vermeyeceğiz.'

Türkiye'de ayrımcılığa ve ötekileştirmeye yer olmadığını söyleyen Kurtulmuş, gelecek dönemde ülkenin 'önlenemeyen yükselişine' şahit olunacağını belirterek, sürecin geciktirilmeden tamamlanması ve barış ikliminin kalıcı kardeşliğe dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan konuşmalarla devam ederken, TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından Kurtulmuş'a günün anısına üzerinde İbrahim Suresi'nin 40. ayetinin işlendiği tablo takdim edildi.