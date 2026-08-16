Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Rüzgar genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.