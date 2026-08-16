Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada 8 ilde meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 3 şüphelinin ise gözaltında olduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmaların sonuçlarını paylaştı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeşil Vatan'ı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini belirtti.

SON BİR HAFTADA 10 YANGIN İÇİN SORUŞTURMA

Bakan Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırdığını, süreçlerin Adalet Bakanlığı Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının yakın takibinde olduğunu ifade etti.

1 HAZİRAN'DAN BU YANA 43 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın verilerine göre, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangını kapsamında toplam 43 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Bakan Gürlek, orman yangınlarının yalnızca kasten çıkarılanlardan ibaret olmadığını, ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verenlerin de adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

'Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.' diyen Bakan Gürlek, ormanları kasten yakanlar ile ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanlar hakkında adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Yeşil Vatanımıza Kastedenler Adalet Önünde Hesap Verecektir!



Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar: https://t.co/npwBZhJR53 — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 16, 2026