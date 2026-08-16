Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine 11 isim seçildi.
ANKARA (İGFA) - Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu. 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 292/A maddesi uyarınca Danışma Kurulu üyeliklerine ekli listede yer alan kişilerin seçildiği belirtildi.
DANIŞMA KURULU'NA SEÇİLEN İSİMLER
Kararla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine şu 11 isim getirildi:
- Metin Tarhan
- Selahattin Özgündüz
- Serdar Gazi Karababa
- Timur Can Uluşoy
- Davut Eskiocak
- Eşref Doğan
- Hacı Dursun Gümüşoğlu
- Yahya Kalender
- Alemdar Mustafa Yalçın
- Hüseyin Uğurlu
- Muharrem Ercan