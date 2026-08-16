Görevden alma ve atamalar 'Resmi'leşti
Görevden alma ve atamalar 'Resmi'leşti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine 11 isim seçildi.

ANKARA (İGFA) - Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu. 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 292/A maddesi uyarınca Danışma Kurulu üyeliklerine ekli listede yer alan kişilerin seçildiği belirtildi.

DANIŞMA KURULU'NA SEÇİLEN İSİMLER

Kararla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine şu 11 isim getirildi:

  • Metin Tarhan
  • Selahattin Özgündüz
  • Serdar Gazi Karababa
  • Timur Can Uluşoy
  • Davut Eskiocak
  • Eşref Doğan
  • Hacı Dursun Gümüşoğlu
  • Yahya Kalender
  • Alemdar Mustafa Yalçın
  • Hüseyin Uğurlu
  • Muharrem Ercan

Kaynak: RSS