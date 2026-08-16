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Kararla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine şu 11 isim getirildi:

ANKARA (İGFA) - Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu. 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine 11 isim seçildi.

Görevden alma ve atamalar 'Resmi'leşti

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