Cumhurbaşkanı kararlarıyla Akdeniz ve Ege'de iki geniş deniz alanı koruma altına alındı. Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı'nın sınırları, ekli harita ve koordinat listeleriyle belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik dikkat çeken iki karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11626 ve 11627 sayılı kararlarla, Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen deniz alanları milli park statüsüne alındı.

FETHİYE-KAŞ'TA YENİ KORUMA ALANI

11626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ekli harita ve koordinat listesinde sınırları gösterilen alan 'Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı' olarak belirlendi. Böylece Fethiye ile Kaş arasındaki deniz ekosistemleri için yeni ve kapsamlı bir koruma statüsü oluşturuldu. Kararın sınırları harita ve koordinat listeleriyle resmileştirildi.

KUZEY EGE'DE 1.742 KİLOMETREKARELİK KORUMA

11627 sayılı karar kapsamında ise Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içerisindeki 1.742,14 kilometrekarelik deniz alanı, 'Kuzey Ege Deniz Milli Parkı' ilan edildi. Kararla birlikte bölgenin deniz ekosisteminin korunması ve doğal değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İki karar da 16 Ağustos 2026 tarihli ve 33342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye'nin denizlerdeki koruma alanlarına iki yeni milli park daha eklenmiş oldu.