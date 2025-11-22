Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Osmangazi'de yaşayan çocuklara haklarını düzenlediği atölye çalışmasıyla oyunlarla anlattı.

BURSA (İGFA) - 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi münasebetiyle her yıl Kasım ayının 20'nci günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, Osmangazi'de yaşayan çocuklar haklarını daha iyi öğrensin diye Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel 'Masallarla Çocuk Hakları Atölyesi' etkinliği düzenledi. Atölye çalışmasına katılan çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde var olan haklarını oyunlar oynayıp masallar dinleyerek eğlenceli şekilde öğrendi. Geleceğin teminatı olan çocukların daha mutlu, huzurlu ve başarılı olması için çeşitli çalışmalar yapan Osmangazi Belediyesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlediği atölye çalışmasıyla çocuklara haklarını öğreterek onları unutmadığını bir kez daha gösterdi. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen atölye çalışmasına katılan çocuklar haklarını oyun oynayarak öğrenmekten büyük mutluluk duydu.

'Çocuklara Haklarını Oyunlar Oynatarak Öğretiyoruz'

Çocuklara haklarını oyunlar oynayarak öğrettiğini ifade eden Atölye Eğitmeni Pelin Yılmaz, 'Çocuklara haklarını oyunlar oynatıp masallar dinleterek anlatıyoruz ki böylece akıllarında daha çok kalıyor. Çocukların haklarını kartların üzerine yazdık, çocuklardan her biri bir kart çekerek üzerinde yazan bir hakkını okuyor, böylelikle çocuklar haklarını daha akılda kalıcı şekilde öğrenmiş oluyor. Anlattığımız masalda hayvanların yaşadığı olaylardan yola çıkarak öğrendikleri haklarını hatırlamalarını sağlıyoruz' dedi.

'Katıldığımız Atölye Çalışmasıyla Haklarımızı Öğrendik'

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel düzenlediği Masallarla Çocuk Hakları Atölyesi'ne katıldıklarını belirten Osmangazili Çocuklar, 'Burada olmaktan çok mutluyuz. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde var olan haklarımızı oyunlar oynayıp masallar dinleyerek öğrendik. Bu güzel atölye çalışmasını düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.