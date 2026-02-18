YÖK Başkanı Erol Özvar, 2025 yılı verilerine göre 21 üniversitede 22 OSB-MYO'nun faaliyet gösterdiğini, 7 bin 327 öğrencinin desteklendiğini ve sağlanan toplam kaynağın 110 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, Organize Sanayi Bölgeleri Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) modeline ilişkin 2025 yılı infografik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Özvar, mesleki eğitimi doğrudan üretimle buluşturan modelin her geçen yıl daha da güçlendiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında bugün 21 üniversitede 22 OSB-MYO'nun aktif olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden Özvar, 119 programda toplam 7 bin 327 öğrencinin desteklendiğini açıkladı. Bu okullara sağlanan toplam destek tutarının ise 110 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi.

Önümüzdeki yıl desteklenen öğrenci sayısının 9 bini aşmasının, toplam destek miktarının ise 130 milyon TL'nin üzerine çıkmasının öngörüldüğünü ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, OSB-MYO'ların güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda ilgili kurumlarla ortak bir kararlılık içinde olduklarını vurgulayarak, 'Amacımız, başarılı sonuçlar veren bu modeli daha da geliştirerek ülkemizin üretim gücünü nitelikli insan kaynağıyla desteklemeye devam etmek' dedi.

Sürece katkı sunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve paydaş kurumlara da teşekkür eden Özvar, başta OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü olmak üzere yönetim kuruluna, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerine ve üniversite rektörlerine katkılarından dolayı şükranlarını iletti.