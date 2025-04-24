Oryantiring Türkiye Finalinde 6 kategoride mücadele eden İnegöl Belediyespor, 6’da 6 yaparak 6 kupayla İnegöl’e döndü.BURSA (İGFA) - Oryantiring Türkiye Finalinde 6 kategoride mücadele eden İnegöl Belediyespor, 6’da 6 yaparak 6 kupayla İnegöl’e döndü.

Oryantiring Türkiye Finali 18-20 Nisan tarihlerinde Manisa’da yapıldı. Finallerde adeta İnegöl Belediye Spor Kulübü rüzgarları esti. Oryantiringde katıldıkları her şampiyona ve yarışmadan madalya ve kupalarla dönmeyi başaran turuncu lacivertli temsilcimiz, Manisa’da da geleneği sürdürdü. 6 kategoride mücadele eden İnegöl Belediyespor takımı 6’da 6 yaparak İnegöl’e 6 kupa getirdi.

Şampiyonluklarına alıştığımız İnegöl Belediyespor oryantiring takımı yarışmada yaşanan bir olayla da gönüllerin şampiyonu olmayı başardı. Türkiye Şampiyonluğunu göğüsleyen takımın bir parçası olan İnegöl Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Kazım Yaşar, yarışma esnasında sakatlanan bir sporcuya yarışını bırakıp yardım ettiği için Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler tarafından Fair play madalyası takdim edildi.

6 KATEGORİDE DERECE

Türkiye Şampiyonası sonucunda; E16 B Kategorisi Türkiye 1’incilik Kupası, K16 A Kategorisi Türkiye 2’ncilik Kupası, K16 B Kategorisi Türkiye 2’ncilik Kupası, E16 A Kategorisi Türkiye 2’ncilik Kupası, K20A Kategorisi Türkiye 2’ncilik Kupası ve E18 A Kategorisi Türkiye 3’üncülük Kupası İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları tarafından elde edildi.

Alınan bu başarılar sonucunda İnegöl Belediyespor’dan; Aleyna Minden, Azra Coşkun, Hatice Erva Yeni, Melek Tekin, Rabia Aslan, Nehir Karakoçak, Zafer Uyan, Yusuf Vurğun, Metehan Oğuz v Mustafa Talha Bilge isimli 10 sporcu Milli Takım seçme yarışlarına katılmaya da hak kazandı.