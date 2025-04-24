Bursa Mudanya’yı temsil eden yıldız hentbol takımı, Aksaray’da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde grup maçlarını Türkiye 2’ncisi olarak tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesini temsil eden FKM Okulları bünyesindeki Yıldız Hentbol Takımı, Aksaray’da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde büyük bir başarıya imza attı. Grup maçlarında rakiplerine karşı üstün performans sergileyen takım, Türkiye 2’ncisi oldu.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeği geçen antrenörlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik etti. Şampiyonada mücadele eden sporcular, disiplinli çalışmaları ve takım ruhuyla dikkat çekti.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğrencilerin bu başarısının hem Mudanya, hem de Bursa için gurur verici olduğunu belirterek, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Antrenörlerimize ve genç sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.