Sakarya Geyvespor'da yeni sezon öncesi önemli bir yapılanmaya gidildi. Geyve Belediye Başkanı ve aynı zamanda Geyvespor Kulüp Başkanı Selçuk Yıldız'ın öncülüğünde yeniden yapılandırılan kulüp, teknik direktörlük görevi için Mehmet Gümüştaş ile anlaşırken, yardımcı antrenörlük görevine ise Beyazıt Bektaş'ı getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Yeni teknik kadro, Başkan Selçuk Yıldız tarafından ağırlandı. Gerçekleşen buluşmada yeni sezon planlaması, takımın hedefleri ve Sakarya Geyvespor'un geleceğine yönelik yol haritası masaya yatırıldı.

Kulübün yeniden ayağa kalkması ve ilçeyi başarıyla temsil etmesi adına önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Selçuk Yıldız, Geyvespor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, Geyve'nin ortak değeri olduğunu vurguladı. Yeni yönetim anlayışıyla birlikte kurumsal bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldız, 'Geyvespor'u hak ettiği yerlere taşımak için güçlü bir ekip kuruyoruz. Teknik kadromuza güveniyoruz. İlçemizin desteğiyle birlik ve beraberlik içinde başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Geyvespor'u yeniden bölgenin söz sahibi kulüplerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.' dedi.

Teknik Direktör Mehmet Gümüştaş ise böylesine köklü bir camiada görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Hedefi olan, mücadeleci ve sahada karakter ortaya koyan bir takım oluşturacağız. Geyvespor formasının sorumluluğunu bilen futbolcularla birlikte ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.' ifadelerini kullandı.

Yardımcı Antrenör Beyazıt Bektaş da yeni oluşumun heyecan verici olduğunu belirterek, teknik ekiple uyum içerisinde çalışacaklarını ve Geyvespor'un başarısı için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Yeni teknik kadronun önümüzdeki günlerde futbolcularla bir araya gelerek sezon hazırlıklarına başlaması beklenirken, Geyvespor'da oluşan yeni yapılanma ilçe spor kamuoyunda da heyecanla karşılandı. Başkan Selçuk Yıldız yönetiminde yeni bir sayfa açan siyah-beyazlı ekip, güçlü kadrosu ve yeni vizyonuyla başarılı bir sezon hedefliyor.