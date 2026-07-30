Sakarya Büyükşehir'in kano sporcusu Taha Erkam Usta, milli takım adına yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda tüm kategorilerde A Final'e yükseldi ve üç farklı kategoride elde ettiği derecelerle uluslararası arenada gelecek adına umut verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Taha Erkam Usta, Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Durgunsu Kano Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele ederek sergilediği performansla gelecek adına umut verdi.

38 ülkeden 759 sporcu yarıştı

38 ülkeden 759 sporcunun katıldığı şampiyonada zorlu eleme ve yarı final yarışlarını başarıyla geçen Taha Erkam Usta, mücadele ettiği tüm kategorilerde A Final'e yükseldi.

Milli sporcu, U23 K2 1000 metre kategorisinde Avrupa 6'ncısı, U23 K1 500 metrede Avrupa 8'incisi, U23 K2 500 metrede ise Avrupa 9'uncusu olarak şampiyonayı tamamladı.

Avrupa'nın en iyi sporcularının mücadele ettiği organizasyonda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Taha Erkam Usta, elde ettiği derecelerle uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü.