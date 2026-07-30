Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., toplumun her kesimini sporla ve sosyal yaşamla buluşturmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri, Sarımsaklı Kamp Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte doğanın huzurunu, sporun enerjisini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Doğayla iç içe gerçekleştirilen program boyunca öğrenciler ve aileleri, birbirinden renkli etkinlikler, sportif aktiviteler ve eğlenceli oyunlarla dolu unutulmaz bir gün geçirdi. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu, Sarımsaklı Kamp Merkezi'nin eşsiz doğal atmosferiyle birleşerek etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Sporun yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal bütünleşmeyi güçlendiren önemli bir unsur olduğu anlayışıyla düzenlenen buluşma, katılımcılar arasında dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdi. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrenciler hem eğlendi hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirme fırsatı bulurken, aileler de çocuklarıyla unutulmaz anılar biriktirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını destekleyen projeleriyle kapsayıcı belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Düzenlenen etkinlik, sporun ve doğanın birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, her bireyin sosyal yaşamın içinde aktif olarak yer alabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Sarımsaklı Kamp Merkezi'nin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen anlamlı buluşma, öğrenciler ve aileleri için sadece bir kamp etkinliği değil; paylaşımın, dayanışmanın ve mutluluğun ön planda olduğu özel bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.

Sporun ve sporcunun dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yıl boyunca düzenlediği sosyal ve sportif organizasyonlarla her yaştan vatandaşı sporun birleştirici gücüyle buluşturmaya, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında daha aktif yer almasına katkı sunmaya ve erişilebilir spor anlayışını yaygınlaştırmaya devam ediyor.