Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 futbol sezonunda spor güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirlerin ele alındığı Spor Güvenliği Değerlendirme toplantısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - 2026-2027 futbol sezonunda spor güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirlerin ele alındığı Spor Güvenliği Değerlendirme toplantısı Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, taraftarlarımızın spor etkinliklerine huzur ve güven içinde katılabilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. Spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı ilgili kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle daha etkin mücadele edeceğiz. Alınan kararların ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık bürokratları, video konferans yöntemiyle 81 ilin valileri, cumhuriyet başsavcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile gençlik ve spor il müdürleri de katıldı.

Yeni sezon öncesinde güvenlik planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.