Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gönen'de gerçekleşti. Büyük heyecana sahne olan şampiyonada 118 sporcu, 12 farklı kategoride şampiyonluk mücadelesi verdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın spora ve sporcuya verdiği destek, Balıkesir'i farklı spor branşlarında önemli organizasyonların adresi haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gönen Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları bir araya getirdi. İki gün boyunca devam eden şampiyonada 118 sporcu, zorlu parkurda derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. İki etap halinde gerçekleştirilen yarışlar, seyircilerin yoğun ilgisi eşliğinde adrenalin dolu anlara sahne oldu.

12 FARKLI KATEGORİDE YARIŞILDI

Şampiyonada sporcular; MX1, MX2, MX125, MX, Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 65 cc, 85 cc, 50 Mini ve E50 olmak üzere toplam 12 farklı kategoride mücadele etti. Kıyasıya geçen yarışların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldı. MX1 kategorisinde Mustafa Çetin birincilik kürsüsüne çıkarken, MX2'de Burak Arlı, MX125'te Efe Okur ve MX sınıfında Batuhan Demiryol zirvede yer aldı. Genç sporcuların mücadele ettiği 65 cc kategorisinde Aslan Osmanpaşaoğlu, 85 cc'de Yağız Kaya, Kadınlar kategorisinde Selen Tınaz, Senior kategorisinde Şakir Şenkalaycı, Veteran kategorisinde Ceyhun Kalfalı, 50 cc'de Yusuf Ali Kolay, E50 kategorisinde Mercan Akaçık ve 50 Mini sınıfında Tahir Ata Erişen, Gönen etabını birincilikle tamamladı.