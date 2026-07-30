Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa temasları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi mirasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve yarın düzenlenecek Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi açılışı ile gerçekleştireceği konferansa Bursalıları davet etti.

BURSA (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar Arkeoparkı'nda hayata geçirilen Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katılmak ve 'Ortadoğu, AB ve Ortasında Kıbrıs Sorunu' başlıklı konferans vermek üzere Bursa'ya geldi. Bursa programı kapsamında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Bursa'nın fethini 360 derecelik panoramik görsellerle anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Recep Çohan, Mücahit Yıldızhan, Fatih Vardar ve İbrahim Emre Tonaroğlu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri eşlik etti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin kuruluş amacı ve sergilenen eserler hakkında bilgiler alan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzede yer alan eserleri ilgiyle inceledi.

'Geçmişimizi ve Tarihimizi Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde Görmekten Mutluluk Duydum'

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyareti kapsamında değerlendirmelerde bulunan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bursa'nın çok önemli bir şehir olduğunun altını çizen KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

'Osmanlı Devleti'nin doğduğu şehir olan Bursa'yı geçmişte olduğu gibi bu ziyaretimde de ilk olarak Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret ederek başladım. Ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdik. Geçmişimizi ve tarihimizi bu müzede görmekten büyük mutluluk duydum. Bursa bir sanayi şehri olmasının yanı sıra önemli bir turizm şehridir. Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yaklaşık 2,5 saatte Bursa'ya ulaştım. Kıbrıs'tan buraya gelip gitmek, havalimanı ve Osmangazi Köprüsü sayesinde artık dünyanın birçok şehrine seyahat etmekten daha kolay hale geldi. Bu vesileyle tüm Bursa halkına en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bursa'da çok sayıda dostum var. Yıllardır buraya gelip gidiyorum. Bursa'ya sahip çıkan tüm sanayicilerimize ve üreticilerimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı sıfatıyla sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.'

'Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin Açılışına Herkesi Bekliyorum'

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın gerçekleşecek olan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine ve konferansına da Bursalıları davet ederek, 'Ticaret, turizm, üniversiteler arası iş birlikleri ve farklı alanlardaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bursa'dan Kıbrıs'a yerleşenler, burada askerlik yapanlar, şehit düşenler ve gazilerimiz vardır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Benimle Kıbrıs davasında aynı yüreği taşıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mutlu Esendemir'in daveti üzerine Bursa'dayım. Nazik davetleri için kendisine teşekkür ediyorum. Yarın Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacağım. Aynı zamanda 'Ortadoğu, Avrupa Birliği ve Ortasında Kıbrıs Sorunu' başlıklı bir konferans vereceğim. Açılış törenine ve konferansa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa arasındaki bağların daha da güçlenmesi adına verimli sohbetler gerçekleştireceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı.