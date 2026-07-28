Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk Kadın Ampute Futbol Takımı'nı hayata geçirerek 'Engelsiz Kent' vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

GAZİANTEP (İGFA) - Engelli bireylerin spor yoluyla sosyal yaşama daha güçlü katılımını sağlamak ve kadın sporcuların farklı branşlarda daha fazla yer almasını desteklemek amacıyla Türkiye'nin ilk Kadın Ampute Futbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen tanıtım programında takımın hedefleri, amaçları ve gelecek dönem çalışmaları paylaşılırken, şehirde faaliyet gösteren kadın futbol takımları da bir araya geldi. Program kapsamında sembolik bir dostluk maçı da oynandı.

Hazırlık sürecinde takımın temel yapısının oluşturulmasına odaklanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta kadın ampute sporcuların tespit edilmesi ve sürdürülebilir bir takım organizasyonunun oluşturulması için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda halen 9 sporcu ile antrenman ve değerlendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yalnızca bir spor takımı kurmayı değil, engelli kadınların spor aracılığıyla sosyal hayata daha aktif katılabilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ulusal düzeyde başarı elde edebilecekleri kalıcı bir spor ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

ŞAHİN: BU ŞEHRİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ

Lansmanda yaptığı konuşmada dünyada engelli olup başarılı olan insanların hayatlarından örnekler veren Başkan Fatma Şahin, şu ifadeleri kullandı:

'Dün biz dünyayı bir ders verdik. Filenin Sultanları bir şey söyledi. 'Ben Çin'i de yenerim. Ben Brezilya'da yenerim. Çünkü ben korkmuyorum. Çünkü ben Filenin Sultanlarıyım. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kızıyım' dedi. 'Korkaklar zafer anıda dikemez' dedi. Hiçbir eksiğimiz yok. İnanıyoruz. İnanıyorsak güçlüyüz, başaracağız. Bu şehrin önündeki bütün engelleri birlikte kaldıracağız. Biz birbirimize emanetiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'in kodlarına 'Vatanseverdir, çalışkan ve cesaretlidir' diyor. Benim kızlarım hem vatansever hem çalışkan hem de cesaretliler. Ampute olsun olmasın. Kızlarımla birlikte kızlarımızın adını bütün dünyaya duyuracağız.'

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ŞAHİN: GAZİANTEP'TE ORTAYA KONULAN BU GÜZEL ÖRNEK TÜM TÜRKİYE'YE İLHAM OLACAK

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise takımın kurulması konusunda başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Gaziantep'te ortaya konulan bu güzel örnek tüm Türkiye'ye ilham olacak. Diğer illerde de takımların kurulmasına ve ampute kadın liginin oluşmasına belki de vesile olacaktır. Biz de tüm gayretimizle bu kurulan takımın sporcu sayısını artırmakla ilgili vazife edinerek kendi içerisinde de müsabakaların yapılabileceği gelişebileceği bir ortamı yakalamak için tüm gücümüzle gayret edeceğimizi söylemiş olayım.'

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu da bu girişimin azim ve inancın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bunu ilkleri gerçekleştiren bizlere bu yolu açan Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Burada Gaziantep hakikaten kadın futbolunda öncü bir şehir. Önemli olan başlamak, devamını ve sürdürebilir hale getirmek. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum.'

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Başkanı, İsmet Savcılıoğlu ise teşekkürlerini sunarak, 'Hep ilkleri başardık hep ilkleri sağladık. Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum ama bu kadar emeğin karşılığını hep beraber çalışarak sporcu arkadaşlarım, antrenörlerim, başarılarla dolu bir serüvenle kapatalım' dedi.

Ampute Futbol A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Fatih Karakuş ise sporculara destek vereceğini ifade etti, bol antrenman, dikkatli beslenme tavsiye etti.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal takımın kuruluş sürecini anlatarak, 'Kadın Ampute Futbol Takımı'nın Türkiye'de hiç olmaması ve Gaziantep'in deprem ardından da birçok etkilenen vatandaşa bizim ulaşmış olmamız, bu konuda gerçekten bu işi başarabilir hale gelmişiz. Bu açıdan gerçekten vizyonumuz çok değerli' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise Başkan Fatma Şahin'in bu konuda önemli bir vizyonu olduğunu söyleyerek, 'Başkanımız Fatma Şahin'in bir duruşu, bir bakışı vardır. Engelli kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Sizden sporcu da olur, öğretmen de olur, milletvekili de olur, bürokrat da olur, genel müdür da olur. Yeter ki engelinizin arkasına sığınmayın. 'Ben yaparım' deyin' diye ifade etti.

Kadın Ampute Futbol Takımı'nın Kaptanı Kevser Ceren ise söz alarak şunları aktardı:

'Biz çalışmalarla çok güzel yerler geleceğimize inanıyorum. En büyük hayallerimizden biri de diğer ülkelerde kendi ülkemizi şehrimizi temsil etmek. Engelleri ortadan kaldıran bir şehrin bir kurumun takımındayız. Engelsiz bir şehirde ve her şeyimizi kolaylaştıran ve normalleştiren bir anlayışın güvencesi altındayız.'

TAKIMIN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Takımın daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda kadın ampute bireylere ulaşılması, yeni sporcuların takıma kazandırılması ve sporcu havuzunun genişletilmesine yönelik saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalarla farklı yaş gruplarındaki kadın ampute bireylerin spora yönlendirilmesi, düzenli antrenman programlarına dahil edilmesi ve gelecekte oluşturulacak geniş kadrolarla Gaziantep'in kadın ampute futbolunda öncü şehirlerden biri haline gelmesi hedefleniyor.

MİLLİ TAKIMA SPORCU KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile koordinasyon halinde kadın ampute futbolunun gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kadın ampute futbol liglerinin oluşturulması, takım sayılarının artırılması ve sporcuların ulusal organizasyonlarda daha fazla yer almasına yönelik çalışmalar yürütülürken, Gaziantep'te yetişecek sporcuların ilerleyen süreçte A Milli Takım kadrosuna kazandırılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Kadın ampute futbolunun ülke genelinde yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sporcuların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek uzun soluklu bir gelişim modeli uyguluyor.

ANTRENMANLAR ÇOK YÖNLÜ PLANLANIYOR

Hazırlık sürecinde sporcuların fiziksel ve teknik gelişimlerini desteklemek amacıyla çok yönlü antrenman programları uygulanıyor.

Teknik ekip tarafından hazırlanan çalışma planları, teknik ve taktik gelişimin yanı sıra kondisyon, kuvvet, koordinasyon ve denge çalışmalarını da kapsıyor. Sporcuların bireysel performanslarını artırmaya yönelik hazırlanan programlarla takımın gelecekte ulusal organizasyonlarda mücadele edebilecek seviyeye ulaşması amaçlanıyor.