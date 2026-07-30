Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı kapsamlı açıklamayla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Davutoğlu, kararın 'teslimiyet değil, ahlaki bir duruş' olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye'de mevcut siyasi sistemin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu savunan Davutoğlu, siyasi mekanizmaların kendini yenileme kapasitesini büyük ölçüde yitirdiğini belirterek, siyaset kurumunda yaşanan yozlaşmanın toplumun farklı kesimlerine kadar yayıldığını ifade etti.

Muhafazakârlık, milliyetçilik ve çağdaşlaşma düşüncesini savunan kesimlere çağrıda bulunan Davutoğlu, günlük siyasi tartışmaların ötesine geçilmesi ve değişen dünya koşullarına uygun yeni bir zihniyet dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Parti kurulları ve dava arkadaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda bu kararı aldıklarını belirten Davutoğlu, 'Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kararın siyasetten tamamen çekilmek anlamına gelmediğini vurgulayan Ahmet Davutoğlu, bunun 'teslimiyet değil, ahlaki bir mesafe koyma kararı' olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte düşünce, eğitim, bilim, kültür, ekonomi, uluslararası diplomasi ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Davutoğlu, 'Yarının Türkiye'si kuruluncaya kadar düşünmeye, konuşmaya, uyarmaya ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.