Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, 39. Prens Adaları Yüzme Yarışları'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir çıkış yakaladı. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Mısır ve Kosova'dan sporcuların mücadele ettiği organizasyonda genç yüzücüler, sergiledikleri üstün performansla kulüplerini gururlandırdı.

BURSA (İGFA) - 23-24 Temmuz tarihleri arasında Kınalıada'da gerçekleştirilen 39. Prens Adaları Yüzme Yarışları, 55 takım ve 650 sporcunun katılımıyla büyük bir rekabete sahne oldu. Farklı ülkelerden yetenekli sporcuların kulaç attığı organizasyonda Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, ortaya koydukları mücadeleyle dikkat çekerek önemli dereceler kazandı.

Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcularından Ahmet Kayra Kaynar, 100 metre sırtüstü yarışını 1.14.12'lik derecesiyle tamamlayarak 11-12 Yaş Erkekler kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıktı. Kaynar, 100 metre serbest stilde 1.02.28'lik derecesiyle bir kez daha ikinci olurken, 200 metre karışık yarışında 2.38.55 derecesi elde ederek organizasyondan üç madalya ile ayrıldı. Bir diğer başarılı sporcu Kerem Çötok ise 200 metre karışık stilinde sergilediği performansla 2.35.15'lik dereceye ulaşarak 13 Yaş Erkekler kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası katılımın olduğu prestijli organizasyonda kazanılan dereceler Osmangazi Belediyespor'un yüzme branşındaki istikrarlı gelişimini ortaya koyarken, genç sporcuların azmi ve disiplinli çalışmaları takdir topladı.