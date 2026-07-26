Varsın sokulmayalım...



Biz Büyük Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk Dünyasının ve Batı Trakya Türklerinin hak ve hukukunu zaman ve zemin farkı gözetmeksizin savunmaya devam edeceğiz...



Ben onların kamu düzenini bozuyormuşum!



Kendimle iftihar ettim. Bir Türk bile yetmiş adamların kamu düzenini bozmaya!



Bize yapılan insan haklarına ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı bu muamele göğsümüze takılan bir madalyadır.



Yılmadan yorulmadan Yunanistan'ın ve Patrikhane'nin Türk Milletine karşı izlediği kin dolu uygulamaları afişe etmeye devam edeceğim...



İnşallah Dışişleri Bakanlığımız ve elbette Bakanımız Hakan Fidan ugradığımız haksız ve hukuksuz muamelenin hesabını sorar...



#ZaferPartisinin konuya ilişkin açıklaması aşağıda olduğu gibidir...

Türk Milletinin bilgisine sunarım.



Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanımız Av. Özcan Pehlivanoğlu, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet’i vefatının yıl dönümünde anmak üzere Gümülcine’ye giderken Yunan makamları tarafından sınırda durdurularak hukuksuz biçimde geri çevrilmiştir.



Heybeliada Ruhban Okulu’nun Türkiye’nin egemenlik haklarını ve yürürlükteki hukuk düzenini hiçe sayan bir statüyle açılmasına karşı demokratik tepkisini ortaya koyan bir Türk siyasetçisinin Yunanistan’a girişinin engellenmesi, Atina yönetiminin demokrasi, ifade özgürlüğü ve azınlık hakları konusundaki ikiyüzlü tutumunun yeni bir göstergesidir.



Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesini sahiplenenleri susturabileceğini düşünen Yunan makamları bilmelidir ki; ne Dr. Sadık Ahmet’i ne de Batı Trakya’daki soydaşlarımızı yalnız bırakacağız.



Bu keyfî ve düşmanca uygulamayı şiddetle kınıyor, Dışişleri Bakanlığını vatandaşımızın hukukunu korumak üzere derhâl girişimde bulunmaya davet ediyoruz. #ÜmitÖzdağ