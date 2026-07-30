İzmit Belediyesi kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği el emeği satış stantlarıyla üretici kadınları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Her çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında Yeni Cuma Parkı'nda kurulan günübirlik satış stantlarında kadın girişimciler; el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek satış yapma fırsatı yakalıyor. Takıdan tekstil ürünlerine, dekoratif objelerden hediyelik eşyalara kadar birçok farklı ürünün yer aldığı stantlar, hem üretici kadınlara ekonomik katkı sağlıyor hem de vatandaşlara özgün ve el yapımı ürünlere ulaşma imkânı sunuyor.

İzmit Belediyesi, kadınların üretimlerini görünür kılmayı ve girişimcilik yolculuklarını desteklemeyi amaçlayan bu uygulamayla yerel ekonomiye de katkı sunuyor. Haftanın her çarşamba günü kurulan Yenicuma stantları, üretici kadınlarla vatandaşları buluşturan önemli bir dayanışma noktası olmayı sürdürüyor.