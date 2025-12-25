TÜİK'in 2024 yılı İşgücü Maliyeti İstatistiklerine göre, aylık ortalama işgücü maliyeti 45 bin 777 TL oldu. En yüksek maliyet finans ve sigorta sektöründe, en düşük maliyet ise inşaat sektöründe görüldü. Veriler, sektörler arasındaki işgücü maliyeti farklarının devam ettiğini ve brüt kazançların toplam maliyet içindeki ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin İşgücü Maliyeti İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde aylık ortalama işgücü maliyeti 45 bin 777 TL olarak gerçekleşti.

Sektörel dağılıma bakıldığında, finans ve sigorta faaliyetleri aylık 119 bin 868 TL ile işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu.

Bu sektörü 94 bin 96 TL ile bilgi ve iletişim, 67 bin 397 TL ile eğitim sektörü izledi. İnşaat sektörü ise 26 bin 47 TL ile işgücü maliyetinin en düşük olduğu alan olarak kaydedildi. İnşaatı konaklama ve yiyecek hizmetleri (29 bin 460 TL) ile gayrimenkul faaliyetleri (30 bin 929 TL) takip etti.

İşgücü maliyeti bileşenleri incelendiğinde, toplam maliyetin yüzde 85,7'sini brüt kazançlar, yüzde 13,9'unu sosyal güvenlik ödemeleri ve yüzde 0,4'ünü diğer işgücü maliyetleri oluşturdu.

Kazanç bileşenleri içinde en büyük payı çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler aldı. Bu kalemin kazanç içindeki payı yüzde 78,4 olurken, düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,9, çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,6 olarak belirlendi. Ayni ödemelerin payı yüzde 2,7, tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı ise yüzde 0,4 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde ise zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri yüzde 84,3 ile en büyük payı aldı.

Gönüllü sosyal güvenlik ödemeleri yüzde 0,7, kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri ise yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.