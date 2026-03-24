ABD, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar, brent petrol fiyatlarını yükseltti. Akaryakıt gruplarından motorin ve benzinde 25 Mart Çarşamba günü itibariyle indirime gidilmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Orta Doğu'daki gerilim, küresel enerji piyasalarını etkiliyor.

ABD, İran ve İsrail arasında süren saldırılar, brent petrolün varil fiyatını doğrudan yukarı çekti.

Enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, fiyat artışını tetikleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatlarına da yansıyan artışlar ardından sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 24 Mart Salı'yı 25 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece itibariyle motorin fiyatında litre başına 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim uygulanması bekleniyor.

An itibariyle benzinin ortalama litre fiyatı 64 lira, motorinin ise 80 lira.

İşte an itibariyle 81 ilde akaryakıt fiyatları şöyle: