Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk dört ayında serbest bölgelerin ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artırarak 4,2 milyar dolara yükselttiğini açıkladı. Serbest bölgeler aynı dönemde 1,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki 19 serbest bölge, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapısıyla ekonomiye katkısını sürdürdü. Ocak-Nisan 2026 döneminde serbest bölgelerin ihracatı yüzde 3,1 artışla 4,2 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde ihracat ile ithalat arasındaki fark 1 milyar 511 milyon dolar fazla verirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 156,2 olarak gerçekleşti. Serbest bölgelerden yapılan toplam satışların yüzde 76,9'unu ihracat oluşturdu.

İhracatta en yüksek payı alan Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 11 artırarak 1 milyar 140 milyon dolara yükseltti ve toplam ihracatın yüzde 27,1'ini tek başına gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi yüzde 32,5 artışla 673 milyon dolara, Antalya Serbest Bölgesi yüzde 10,8 artışla 233 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise yüzde 40,5 artışla 193 milyon dolara ulaştı.

Nisan ayı verilerine göre ise serbest bölgelerde 85 bin 621 kişiye doğrudan istihdam sağlandı. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 1 milyar 177 milyon dolar oldu. Aynı ayda dış ticarette 438,5 milyon dolarlık fazla verildi.

Nisan ayında ihracat artışında en güçlü performansı yüzde 42 artış ve 183,1 milyon dolarlık ihracatla Bursa Serbest Bölgesi gösterdi. Mersin Serbest Bölgesi yüzde 44,1 artışla 150,2 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise yüzde 90,4 artışla 67,8 milyon dolara yükseldi. Bakanlık açıklamasında, serbest bölgelerin üretim, teknoloji, ihracat ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.