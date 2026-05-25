Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında ailenin korunması ve güçlendirilmesinin toplumsal yapı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, ailenin kimliğin ve kültürün yaşatıldığı temel bir kurum olduğuna dikkat çekti. Erdoğan mesajında, aile müessesesinin milli ve manevi değerlerin korunmasında 'okul hükmünde' olduğunu belirterek, bu yapının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

'Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çabaları kararlılıkla sürdüreceğiz' mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Milli Aile Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturması açısından önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Erdoğan, tüm aileler için haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.

