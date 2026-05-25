Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri korumaya yönelik teşvik politikalarına ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Işıkhan, 2025 yılında toplam 435 milyar TL'yi aşan teşvik desteği sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, yalnızca yılın Ocak-Şubat döneminde 70 milyar TL'nin üzerinde destek sunulurken, yaklaşık 665 bin vatandaş teşviklerden yararlandı.

'665 BİN VATANDAŞIN YANINDA OLDUK'

Kayıtlı istihdamın güçlendirilmesine vurgu yapan Bakan Işıkhan, çalışma hayatını destekleyecek adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.