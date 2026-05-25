Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Dijital Dönüşüm ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları' etkinliğinde, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçleri ve uluslararası destek mekanizmaları ele alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli sanayisinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak, KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarına erişimini artırmak ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla 'Dijital Dönüşüm ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları' etkinliği; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

KOCAELİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE

Programın açılış konuşmalarını; Kocaeli Sanayi Odası Başkan Vekili Çınar Ulusoy, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip gerçekleştirdi. KSO Başkan Vekili Çınar Ulusoy programın açılış konuşmasında, 'Üretimde artık rekabet yalnızca kapasiteyle değil, dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge, verimlilik ve nitelikle insan kaynağı ile şekilleniyor.

Kocaeli de bu noktada dijital dönüşümün merkezinde yer alan illerin başında geliyor' diyerek Kocaeli'nin bilgi ve teknolojiye erişimde şanslı bir olduğunu vurguladı.

DİJİTALLEŞMEYE KOLAY ADAPTE OLUYORUZ

Ulusoy konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Bölgemizdeki yabancı sermaye yatırımları aynı zamanda dijitalleşmeye kolay adapte olabilen, yurt dışındaki uygulamalarını ve tecrübelerini ilimize getiren bunu yaparken de tedarikçilerinin gelişimlerini sağlayan firmalar. Bu tablo, Kocaeli sanayisinin Avrupa üretim zincirleriyle güçlü bir entegrasyon içinde olduğunu gösteriyor.

Dijital dönüşümde özellikle KOBİ'lerin bu dönüşüme adapte olmaları kritik önem taşıyor. Bu nedenle KOBİ'lerimizin rekabet gücünü koruması, üretim yapısını güçlendirmesi önemli. Bu noktada özellikle dijital dönüşüm alanında verilen desteklerin sahada daha yaygın hale gelmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Firmalarımızın yalnızca yatırım aşamasında değil, uygulama süreçlerinde de desteklenmesi gerekiyor.'

DİJİTAL BİR KOSGEB VİZYONUNU BENİMSEDİK

KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz ise konuşmasında, 'Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ancak KOBİ'lerimizin dijital dönüşüme ayak uydurmasıyla mümkündür; bu nedenle KOSGEB olarak dijitalleşmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. KOSGEB olarak, 2024-2028 stratejimizde yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir KOSGEB vizyonu benimsedik' diyerek, KOSGEB'in bu konu ile ilgili çalışmalarını aktardı.

KOCAELİ SANAYİSİNİN YANINDAYIZ

Gökgöz, 'Bakanlığımızın koordinasyonunu yaptığı Dijital Avrupa Programı kapsamında kurulan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM'ler), KOBİ'lerimizin dönüşümünü hızlandıracak kritik platformlardır. Ülkemizdeki 8 ADİM'den 5'inde AİA ortağı kurumlarımız yer almaktadır. Kocaeli'deki sanayicilerimizin bu ağlar üzerinden kuracağı küresel ortaklıklar, şehrimizin katma değerli üretim kapasitesini daha da yukarılara taşıyacaktır. KOSGEB olarak her zaman olduğu gibi Kocaeli sanayisinin ve işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

KOCAELİ'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji üretimi hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirten Hatip, Ufuk Avrupa, COSME ve özellikle Dijital Avrupa Programı kapsamında Türkiye'nin etkinliğini ve proje kapasitesini artırdığını vurguladı. Hatip, bu programların ulusal eş güdümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakanlığın bağlı kuruluşları olan KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından yürütüldüğünü belirterek, Türk sanayisinin, KOBİ'lerinin, üniversitelerinin ve araştırma merkezlerinin Avrupa'daki güçlü paydaşlarla daha fazla ortak proje geliştirmesini hedeflediklerini ifade etti, 'En büyük 2. ihracata dahil olan sanayi kentimiz Kocaeli'nin bu alandaki başarılarını kuvvetli bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

TEKNİK SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dijitalleşme, uluslararasılaşma, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yürütülen ulusal ve uluslararası programlar hakkında farkındalığın artırılmasını, bilgi paylaşımını ve sanayi firmaları, girişimciler, teknoloji geliştiriciler ve ilgili tüm paydaşlar arasında etkileşimi artırarak yeni proje ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından, dijital dönüşüm programlarına ilişkin teknik sunumlar gerçekleştirildi.